Was het buitenspel van Igor Thiago bij eerste Brugse strafschop? Vandenbempt komt met nieuws uit VAR-kamp in Tubeke

De wedstrijd tussen Club Brugge en KAA Gent stond bol van de dubieuze beslissingen. Bij KAA Gent waren ze enorm kritisch en sarcastisch achteraf, maar wat viel er over een aantal zaken te vertellen.

KAA Gent had graag een strafschop gehad voor een (vermeende) fout op Hugo Cuypers, aan de overkant ging de bal wél op de stip. En volgens heel wat supporters was er voorafgaand aan die elfmeter eerst buitenspel van Thiago.

Dat leek ook zo met het blote oog, maar al tijdens de wedstrijd werd duidelijk gemaakt dat de fase wel degelijk werd gecheckt door de VAR in Tubeke. Dat liet ook Peter Vandenbempt tijdens de wedtrijd op DAZN verstaan.

"Men zegt dat er wel degelijk een lijn werd getrokken en dat het geen buitenspel was van Thiago. Het is wel degelijk gecheckt en er zat ook een foto bij", aldus Vandenbempt in zijn analyse tijdens de wedstrijd van Club Brugge tegen KAA Gent.