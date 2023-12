Meevaller voor KAA Gent, maar daar zal de speler niet hetzelfde over denken en zal ongenoegen voeden

KAA Gent zal Gift Orban niet moeten missen in januari. De spits zit niet in de voorselectie van Nigeria voor de Africa Cup. En dat zijn toch 40 namen. Er zal dus al een wonder moeten gebeuren.

Want Orban had er wel op gehoopt na zijn tumultueuze entree in de Jupiler Pro League vorig seizoen. De 21-jarige Nigeriaanse spits komt dit seizoen echter veel minder aan bod door de terugkeer van Tarik Tissoudali. De voorbije tien competitiematchen mocht hij maar vier keer starten en scoorde hij maar één keer. Daarom is hij ook uit beeld verdwenen bij de Nigeriaanse bondscoach. Het zal er zijn humeur waarschijnlijk niet beter op maken. Op de lijst van Nigeria staan wel Jordan Torunarigha en Raphael Onyedika (Club Brugge). Waarschijnlijk staan zij straks ook op de definitieve lijst voor de Africa Cup.