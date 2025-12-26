"Ze moesten zich schamen": stevige uithaal naar Bart Verhaeghe en co over transfers

"Ze moesten zich schamen": stevige uithaal naar Bart Verhaeghe en co over transfers
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Frank Boeckx gaf in een interview een scherpe analyse over de recente keuzes van Club Brugge. Hij richtte zich daarbij vooral op de behandeling van Nicky Hayen en de transferpolitiek.

Discussie rond de positie van Hayen

Volgens Boeckx wordt nog te weinig stilgestaan bij de resultaten die Hayen eerder behaalde. “Volgens Bart Verhaeghe moet Hayen blij zijn met de kans die hij hem heeft gegeven”, klinkt het in HUMO.. “Néé: Bart Verhaeghe moet blij zijn met de resultaten die Hayen hém heeft gegeven.”

Hij verwees daarbij naar het feit dat Hayen al binnen de club actief was. Boeckx herinnerde eraan dat Hayen voordien bij de beloften werkte. “Maar daar wilden ze hem ontslaan.”

Volgens hem stond de coach destijds dicht bij een vertrek. De analist gaf aan dat Hayen geen financiële investering vergde. Hij vertelde dat de coach al in dienst was en dus geen extra kost vormde voor de club.

Kritiek op sportieve keuzes

Boeckx ging vervolgens in op de prestaties in Europa. “Nu, om als Belgische club 11 punten te halen in de Champions League moet alles meezitten: een ongeziene penalty tegen Aston Villa, een owngoal van Celtic.”

Hij verwees daarmee naar omstandigheden die volgens hem uitzonderlijk waren. Daarnaast uitte hij kritiek op de huidige kern. Hij vertelde dat de ploeg volgens hem minder sterk is dan voorheen, ondanks eerdere uitspraken van het bestuur.

Lees ook... Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Daarbij kwam ook de transferpolitiek ter sprake. Boeckx besloot met een duidelijke boodschap over recente aankopen. “15 miljoen euro voor Ludovit Reis en Mamadou Diakhon? Ze moesten zich schamen. Wie is er dan fout?”, vroeg hij zich af.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Frank Boeckx
Bart Verhaeghe
Nicky Hayen

Meer nieuws

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

19:00
Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

18:10
Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

16:28
Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

Hayen debuteert bij Genk: probleempje, maar vooral veel knuffels en applaus van Clubfans

14:00
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
20
"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

18:40
Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

17:10
🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

15:54
56
Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Reactie

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

23:49
1
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

15:27
Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

23:30
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

22:56
Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

23:00
Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

19:40
Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

21:40
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

22:00
"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

21:20
Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

20:26
🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

20:40
9
We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi Reactie

We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi

00:20
🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

20:00
4
Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

20:50
Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

20:20
Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

19:20
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

18:02
Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

18:20
"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

17:40
📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

17:20
Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

18:00
"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

17:00
1
Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

14:30
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
5
Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

15:30
4
"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

GOTT GOTT over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet SeniorClub SeniorClub over Anderlecht - Charleroi: 1-2 Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Standard - STVV: 1-2 Joske89 Joske89 over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over 🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen SeniorClub SeniorClub over "Ze moesten zich schamen": stevige uithaal naar Bart Verhaeghe en co over transfers prKV prKV over Besnik Hasi geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" RememberLierse RememberLierse over 🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint RememberLierse RememberLierse over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved