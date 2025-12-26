"Ze moesten zich schamen": stevige uithaal naar Bart Verhaeghe en co over transfers

Frank Boeckx gaf in een interview een scherpe analyse over de recente keuzes van Club Brugge. Hij richtte zich daarbij vooral op de behandeling van Nicky Hayen en de transferpolitiek.

Discussie rond de positie van Hayen

Volgens Boeckx wordt nog te weinig stilgestaan bij de resultaten die Hayen eerder behaalde. “Volgens Bart Verhaeghe moet Hayen blij zijn met de kans die hij hem heeft gegeven”, klinkt het in HUMO.. “Néé: Bart Verhaeghe moet blij zijn met de resultaten die Hayen hém heeft gegeven.”

Hij verwees daarbij naar het feit dat Hayen al binnen de club actief was. Boeckx herinnerde eraan dat Hayen voordien bij de beloften werkte. “Maar daar wilden ze hem ontslaan.”

Volgens hem stond de coach destijds dicht bij een vertrek. De analist gaf aan dat Hayen geen financiële investering vergde. Hij vertelde dat de coach al in dienst was en dus geen extra kost vormde voor de club.

Kritiek op sportieve keuzes

Boeckx ging vervolgens in op de prestaties in Europa. “Nu, om als Belgische club 11 punten te halen in de Champions League moet alles meezitten: een ongeziene penalty tegen Aston Villa, een owngoal van Celtic.”

Hij verwees daarmee naar omstandigheden die volgens hem uitzonderlijk waren. Daarnaast uitte hij kritiek op de huidige kern. Hij vertelde dat de ploeg volgens hem minder sterk is dan voorheen, ondanks eerdere uitspraken van het bestuur.



Daarbij kwam ook de transferpolitiek ter sprake. Boeckx besloot met een duidelijke boodschap over recente aankopen. “15 miljoen euro voor Ludovit Reis en Mamadou Diakhon? Ze moesten zich schamen. Wie is er dan fout?”, vroeg hij zich af.