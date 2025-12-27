Volg KV Mechelen - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 27/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden
Foto: © photonews

KV Mechelen krijgt zaterdag de laatste uit de rangschikking over de vloer. Na zes mooie maanden weet Malinwa dat het zeker het jaar in de top zes eindigt. Het zou dan jammer zijn voor de thuisploeg om tegen Dender iets te laten liggen.

"Op zich zijn het goede eerste zes maanden geweest. Veel mensen bekijken dat anders, maar gezien de verschuivingen heeft Mechelen het uitzonderlijk goed gedaan. We willen het jaar wel eindigen met drie punten. Dat is de enige optie", beseft trainer Fred Vanderbiest. Zijn ploeg begint als favoriet tegen rode lantaarn Dender.

KV Mechelen recupereert echter niemand van de geblesseerde spelers en de blessures evolueren ook behoorlijk traag. Marsa, Raman en Struyf moeten de training kunnen hervatten op stage, maar bij Mrabti (pees) zal dat niet lukken. "Mrabti zal sowieso niet kunnen aanpikken op stage. Dat is een domper. Hij heeft een blessure aan dezelfde kant en been waar hij vroeger ook al eens last had."

KV Mechelen heeft prima uitgangspositie

Ondanks dit gegeven kan Malinwa niet anders dan voor de volle buit gaan. "We kunnen de balans met de uitmatchen min of meer in evenwicht brengen. Als we winnen hebben we thuis 16 punten gepakt en uit 17. Dat is thuis misschien nog niet genoeg, maar we zitten in een goede uitgangspositie. Dat bonusje mag je richting die laatste tien wedstrijden niet weggooien."

Vanderbiest spreekt dit openlijk uit, maar wil ook geen zware gevolgen koppelen aan eventueel puntenverlies. "We mogen verwachten dat we een goede wedstrijd spelen en winnen. Als dat niet zo is, moet je het kind met het badwater niet weggooien. Dat is het te zwart-wit bekijken." Voor Dender is KVM overigens een zwart beest: puntengewin Achter de Kazerne zou voor de ploeg van Hayk Milkon dus een hele grote opsteker zijn. 

Vanderbiest wil intensiteit zien


Vanderbiest wil alleszins de juiste intensiteit zien. "Dat is de basis. Dat zit in het DNA van mezelf en de ploeg." Die ontbrak volgens hem enkel uit bij STVV en Anderlecht in het wedstrijdbegin. KV en Dender kampen dit weekend met vijf of meer afwezigen. Volg KV Mechelen - Dender vanavond LIVE vanaf 18u15 op VOETBALKRANT.COM!

Vergelijking KV Mechelen - FCV Dender EH

Positie

5
16

Punten

30
12

Gewonnen

8
2

Verloren

5
11

Gescoorde doelpunten

24
15

Doelpunten tegen

21
33

Gele kaarten

49
31

Rode kaarten

0
3

Onderlinge duels gewonnen

8
3
0
19/10 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
24/05 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
04/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 5-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
16/03 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
26/10 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-5 KV Mechelen KV Mechelen
21/02 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
29/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 4-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
08/03 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
30/09 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
11/02 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
