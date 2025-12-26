Volg Anderlecht - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 26/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi
Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Charleroi in het Lotto Park en wil opnieuw aanknopen met een zege. Paars-wit zoekt naar stabiliteit na wisselvallige prestaties en kijkt daarbij ook naar mogelijke aanpassingen in het systeem van Besnik Hasi.

Mihajlo Cvetkovic begon tegen STVV en Antwerp op de bank, maar telkens hij inviel, drukte hij zijn stempel op de wedstrijd. Niet met goals, wel met energie, intensiteit en betrokkenheid in het spel. Als Anderlecht teruggrijpt naar zijn klassieke systeem, is een basisplaats voor de Serviër opnieuw een optie.

Op linksachter lijkt Yasin Özcan voorlopig geen echte bedreiging te vormen voor Moussa N’Diaye, ondanks diens mindere vorm. “De communicatie is niet makkelijk. Hij spreekt heel weinig Engels en begrijpt niet alles wat we zeggen”, gaf Hasi aan. “Hij traint goed en zijn invalbeurten waren positief”, klonk het wel hoopvol over de jonge Turk.

Verder bracht Hasi ook goed nieuws over Ilay Camara en Mario Stroeykens, die mogelijk sneller dan verwacht terugkeren, al komt deze wedstrijd nog te vroeg.

Hans Cornelis heeft weinig selectieproblemen

Voor het komende programma neemt hij wel drie jongeren mee: Joshua Nga Kana, Basile Vroninks en mogelijk Nunzio Engwanda, als die speelklaar raakt.

Bij Charleroi is de situatie vrij stabiel. Alleen Massamba Sow is geblesseerd en Mbenza zit nog niet in de kern. Het elftal blijft ongewijzigd, met Delavallée opnieuw in doel terwijl Koné afwezig is door de Afrika Cup.

De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bram Van Driessche. Verwachte opstellingen:

Anderlecht: Coosemans; Maamar, Sardella, Hey, N’Diaye; De Cat, Saliba; Bertaccini, Hazard, Angulo; Cvetkovic.

Charleroi: Delavallée; Blum, Ousou, Keita, Nzita; Titraoui, Camara; Bernier, Pflücke, Guiagon; Scheidler.

Prono Anderlecht - Charleroi

Anderlecht wint
Gelijk
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk Charleroi Charleroi wint
85.88% 10.98% 3.14%
Populairste
2-1
(86x)		 2-0
(63x)		 3-1
(31x)

Vergelijking Anderlecht - Charleroi

Positie

4
12

Punten

35
21

Gewonnen

10
5

Verloren

4
8

Gescoorde doelpunten

27
21

Doelpunten tegen

20
25

Gele kaarten

49
37

Rode kaarten

3
2

Onderlinge duels gewonnen

35
11
11
24/10 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
16/02 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
11/02 18:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/08 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
26/12 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-0 Charleroi Charleroi
27/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
19/01 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
18/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Charleroi Charleroi
04/10 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
09/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
12/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
29/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
06/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 Anderlecht Anderlecht
10/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 Charleroi Charleroi
13/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
18/05 20:30 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
01/12 20:30 Charleroi Charleroi P2-2 Anderlecht Anderlecht
11/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
24/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Charleroi Charleroi
20/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
22/11 18:00 Charleroi Charleroi 3-1 Anderlecht Anderlecht
10/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Charleroi Charleroi
23/11 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
25/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 Charleroi Charleroi
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
27/10 19:00 Charleroi Charleroi 2-0 Anderlecht Anderlecht
27/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Charleroi Charleroi
07/08 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
06/03 18:00 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
17/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
19/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
09/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-2 Anderlecht Anderlecht
29/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
03/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
22/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
22/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
08/04 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Charleroi Charleroi
07/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Charleroi Charleroi
04/11 19:30 Charleroi Charleroi 3-3 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Charleroi Charleroi
24/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Charleroi Charleroi
13/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Charleroi Charleroi
17/10 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Anderlecht Anderlecht
01/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Charleroi Charleroi
28/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 Anderlecht Anderlecht
30/11 00:00 Charleroi Charleroi 0-0 Anderlecht Anderlecht
Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

25/12 1

Nilson Angulo is dit seizoen helemaal doorgebroken bij Anderlecht, maar de weg ernaartoe was lang en eenzaam. De winger kwam in 2022 als 18-jarige over van LDU Quito, maar ...

Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

25/12

Mihajlo Cvetkovic begon drie wedstrijden op rij in de basis bij Anderlecht, maar moest daarna op de bank starten. Besnik Hasi koos in die periode voor Bertaccini in de spit...

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

25/12

Morgenavond reist Charleroi naar Anderlecht. Hans Cornelis verscheen voor de pers tijdens de traditionele persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. En hij heeft een pla...

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 13:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo
