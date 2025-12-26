LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

Foto: © photonews
Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Charleroi in het Lotto Park en wil opnieuw aanknopen met een zege. Paars-wit zoekt naar stabiliteit na wisselvallige prestaties en kijkt daarbij ook naar mogelijke aanpassingen in het systeem van Besnik Hasi.
Mihajlo Cvetkovic begon tegen STVV en Antwerp op de bank, maar telkens hij inviel, drukte hij zijn stempel op de wedstrijd. Niet met goals, wel met energie, intensiteit en betrokkenheid in het spel. Als Anderlecht teruggrijpt naar zijn klassieke systeem, is een basisplaats voor de Serviër opnieuw een optie.
Op linksachter lijkt Yasin Özcan voorlopig geen echte bedreiging te vormen voor Moussa N’Diaye, ondanks diens mindere vorm. “De communicatie is niet makkelijk. Hij spreekt heel weinig Engels en begrijpt niet alles wat we zeggen”, gaf Hasi aan. “Hij traint goed en zijn invalbeurten waren positief”, klonk het wel hoopvol over de jonge Turk.
Verder bracht Hasi ook goed nieuws over Ilay Camara en Mario Stroeykens, die mogelijk sneller dan verwacht terugkeren, al komt deze wedstrijd nog te vroeg.
Hans Cornelis heeft weinig selectieproblemen
Voor het komende programma neemt hij wel drie jongeren mee: Joshua Nga Kana, Basile Vroninks en mogelijk Nunzio Engwanda, als die speelklaar raakt.
Bij Charleroi is de situatie vrij stabiel. Alleen Massamba Sow is geblesseerd en Mbenza zit nog niet in de kern. Het elftal blijft ongewijzigd, met Delavallée opnieuw in doel terwijl Koné afwezig is door de Afrika Cup.
De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Bram Van Driessche. Verwachte opstellingen:
Anderlecht: Coosemans; Maamar, Sardella, Hey, N’Diaye; De Cat, Saliba; Bertaccini, Hazard, Angulo; Cvetkovic.
Charleroi: Delavallée; Blum, Ousou, Keita, Nzita; Titraoui, Camara; Bernier, Pflücke, Guiagon; Scheidler.