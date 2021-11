Anderlecht komt top zes binnen na pover spel, maar noodzakelijke winst in Charleroi: Kompany toch wat geruster

Anderlecht heeft geen grootse wedstrijd gespeeld. Anderlecht heeft zelfs geen middelmatige wedstrijd gespeeld. Eigenlijk was het niet goed. Ook niet van Charleroi uiteraard. Maar de drie punten zijn wel binnen en dat was het belangrijkste. Goals van Refaelov en Gomez zetten Kompany uit de wind.

Nochtans was het niet makkelijk voor Refaelov. Na heel wat kritiek op systeem en veldbezetting en door de schorsing van Raman mocht de Israëliër weer opdraven. Niet in het systeem van vorige week, waarin hij achter de spitsen had kunnen acteren... Nee, wel weer in de 4-2-2-2 waarin hij naar links moet uitwijken. De Gouden Schoen heeft het daar moeilijk mee...

Anderlecht moest met een zege naar huis komen om Vincent Kompany uit de wind te halen, maar wat er de eerste helft op de mat gelegd werd, was zeker niet genoeg om de kritiek op The Prince te doen verstommen. Het leek weinig naar. Refaelov kwam amper in het stuk voor. Zirkzee en Kouamé begrepen elkaar amper. Eén keer lukte het Zirkzee om zijn kompaan weg te sturen, maar die zijn balbehandeling was afgrijselijk. Pijnlijk!

© photonews

Charleroi dreigde ook hoor, maar ze hadden blijkbaar weinig zin om meteen uit hun kot te komen. Rustig afwachten, want Anderlecht stelde aanvallend toch niet veel voor zeker? Maar het venijn zat in de staart van de eerste periode. Eerst een (eerste) kans voor Gomez in minuut... 41.

© photonews

Gomez nog maar eens

De heerlijke krul werd gepareerd door doelman Koffi. Refaelov trof een minuutje later de kruising en ook Cullen haalde nog eens uit. En het werd zelfs 0-1. Zomaar... via Refaelov. Een knap gekruist schot en Koffi had voor één keer geen verhaal. Anderlecht op voorsprong, maar die 40 eerste minuten, die konden ze ons daarmee niet doen vergeten.

En de 45 die erop volgden waren ook niet van een bijster hoogstaand niveau. Anderlecht was wel de - iets - betere ploeg, want Charleroi zakte helemaal door de ondergrens. Een twintig minuten voor tijd zorgde Gomez voor de 0-2 dankzij een vrije trap die voorbij alles en iedereen ging, ook voorbij doelman Koffi. De Spanjaard is met voorsprong de sterkste transfer van paars-wit.

Want Kouamé, Zirkzee, Hoedt, dat zijn voorzichtige zesjes hoor. In het geval van Kouamé was het zelfs geen zes tegen Charleroi. Die was gebuisd hoor, zonder kans op deliberatie. Hij zal van Kompany nog wel een tweede zit krijgen, maar ook moet de coach zich eens afvragen of hij wel de technische bagage bezit voor wat hij van hem verwacht.

En toen werd het toch nog spannend, want Ilaimaharitra nam Van Crombrugge nog te grazen met een afstandsschot. Bibberen op de bezoekende bank en 't was niet enkel van de kou. Kompany zou graag ook eens rustigere tijden kennen. Gomez bezorgde hem die vanop de penaltystip. Andreou maakte wel nog de 2-3, maar die werd afgekeurd. Nu bon, ze konden met drie punten naar huis hé. Charleroi, dat stelde zaterdagavond immers niks voor.

© photonews