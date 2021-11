Eigen fans fluiten spelers Anderlecht uit in Charleroi, Kompany relativeert: "Is niet persoonlijk, ze zullen ons altijd steunen"

Die herhaalde oproepen van de Pro League om niet met pyro uit te pakken in een stadion brengen niet veel op. Beide supportersclans hadden in Charleroi-Anderlecht weer heel wat binnengesmokkeld. De fans van Anderlecht toonden zich daarnaast ook bijzonder kritisch.

Anderlecht won wel, maar het spel was matig tot soms zelfs slecht. In de eerste helft bakten ze er 40 minuten niks van en ze werden getrakteerd op een fluitconcert. "De fluitjes? Je moet oppassen dat je het niet persoonlijk opvat", relativeerde Vincent Kompany. "Het Anderlecht dat ik als speler ken, kon bij de rust met 2-0 voor staan en uitgefloten worden omdat het spel niet goed genoeg was."

Toch willen de fans zich laten horen. De laatste weken hadden ze immers nog niet veel om te juichen en dat willen ze snel veranderd zien. "Ze zullen ons altijd steunen en zijn nu zelfs nog minder kritisch. Maar als supporters kunnen ze soms niet anders dan fluiten, dat is hun manier van gehoord worden."