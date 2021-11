Antwerp kent geen problemen met zwalpend KV Oostende en komt opnieuw in de buurt van leider Union

Antwerp heeft deze avond een vlotte overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. The Great Old haalde het met 3-0 na doelpunten van Fischer, Frey en Benson. Antwerp komt daardoor op vier punten van leider Union.

De wedstrijd tussen Antwerp en KV Oostende begon zeer matig, maar de thuisploeg kreeg na enkele minuten al slecht nieuws te verwerken, want Radja Nainggolan moest naar de kant. Hij leek last te hebben van een spierblessure.

Echt veel spektakel kregen we ook daarna niet te zien in de eerste helft. Fortes kon Samatta van een kans houden en een matige kopbal van De Laet was geen probleem voor Hubert. Aan de overkant raakte Gueye niet voorbij Butez.

Net voor de rust kwamen de bezoekers nog dicht bij een doelpunt. Capon speelde een heerlijke bal tot bij Rocha, maar Butez duwde het schot van de KV Oostende-middenvelder in hoekschop. 0-0 was zo de ruststand.

Antwerp kwam op een heel andere manier uit de kleedkamer voor de tweede helft, want de thuisploeg was meteen na de rust zeer gevaarlijk. Zo kreeg Fischer meteen een mooie kans, maar hij trapte op Hubert.

Slechts één minuut later was het wel raak voor The Great Old. Verstraete verstuurde een fantastische bal naar Samatta, die op zijn beurt goed het overzicht kon behouden. Hij gaf de bal op het juiste moment aan Fischer en die had de bal maar binnen te duwen: 1-0.

Fischer speelde een zeer bedrijvige tweede helft en even later had de vleugelaanvaller ook een assist beet voor de 2-0. Hij schilderde een hoekschop perfect op het hoofd van Frey en de Antwerp-spits werkte zeer beheerst af.

Antwerp bleef daarna op het gaspedaal staan, maar de bal wilde er niet meer in. Yusuf kon zijn bal niet laaghouden en een kopbal van alweer Fischer ging net naast het doel van Hubert. KV Oostende had na de rust duidelijk heel wat problemen met de thuisploeg.

De 3-0 zou echter alsnog vallen, maar daar had Antwerp wel de hulp van KV Oostende voor nodig. Capon ging in de fout en invaller Benson kon daardoor de bal meenemen en naast Hubert in doel duwen.

3-0 werd zo de eindstand en daarmee doet Antwerp een goede zaak in het klassement. Ze komen namelijk tot op 4 punten van leider Union. KV Oostende blijft op de vijftiende plaats staan met slechts 17 punten.