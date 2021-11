Brecht Capon kijkt vooruit: "Nu komen de weken van de waarheid"

Met 17 op 48 kent KV Oostende voorlopig een zwak seizoen in de Jupiler Pro League. De Kustboys staan op de vijftiende plaats en kunnen de punten dus goed gebruiken. Ook Brecht Capon beseft dat de komende weken wel eens belangrijk kunnen worden.

Na een 1-7 nederlaag tegen Union vorige week begon KV Oostende wel goed aan de wedstrijd tegen Antwerp. "We hebben in de eerste helft getoond dat er nog een ploeg op het veld staat. We moeten ons optrekken aan die eerste 45 minuten", vertelde Capon na de wedstrijd bij Sports Late Night.

In de tweede helft liep het echter opnieuw volledig mis bij KV Oostende, want na enkele individuele fouten verloren de Kustboys alsnog met 3-0 op de Bosuil. "We maken in de tweede helft enkele foutjes, maar 3-0 is wel een harde uitslag", beseft Capon.

Nu komen er belangrijke weken aan voor KV Oostende met onder meer wedstrijden tegen Eupen, Charleroi en KV Kortrijk. "Nu komen de weken van de waarheid. Er komen wedstrijden waarin we punten zullen moeten behalen", aldus de verdediger van KV Oostende.