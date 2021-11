Groen-zwart is blauw-zwart niet: Cercle vloert onherkenbaar Malinwa en pakt eindelijk drie broodnodige punten

Cercle Brugge had het al weken moeilijk om zichzelf te belonen en KV Mechelen had net grote broer Club over de knie gelegd. Een nieuwe overwinning voor Malinwa lag dan wel in de lijn van de verwachtingen, toch? Het draaide in elk geval heel anders uit: Cercle deed een gouden zaak onderin.

Wat Union ervaarde, mocht ook KV Mechelen meemaken: de ene week is de andere week niet. Een zege tegen Club is geen garantie voor een 'walk in the park' tegen Cercle. Dat startte gretig, KV Mechelen had meteen een aantal overtredingen nodig om de thuisploeg af te houden. De Vereniging bouwde hierop voort om voor het grootste deel van de eerste helft het overwicht op te eisen.

© photonews

Het grote doelgevaar leek er wel vooral via stilstaande fases te moeten komen en zo geschiedde ook. Even voorbij het halfuur had Cercle zijn welverdiende doelpunt beet. Utkus kopte de hoekschop van Hotić tegen de touwen (1-0). Enkele minuten later had de verdediger opnieuw zo'n ferme kopslag in huis na een hoekschop, deze keer kon Coucke redding brengen.

© photonews

Een belangrijk moment leek dat toen, want KV kon nog voor de koffie terugslaan. De eerste goede Mechelse aanval eindigde met een aflegger van Mrabti en een prima schot van Storm in de linkerbenedenhoek (1-1). Sterker nog, de Cercle-defensie had wat bijstand van de paal nodig, of Mrabti had onmiddellijk hierna zelf de 1-2 gemaakt.

© photonews

Een koude douche voor Cercle, dat even nodig had om er in de tweede helft weer in te komen. Langzaam maar zeker ging het toch opnieuw fouten afdwingen en de match in handen nemen. Eén van die fouten werd gemaakt door Bateau, die Daland op hoekschop neertrok. De Cremer wees naar de stip, Hotić schoot de elfmeter in de rechterhoek (2-1).

Daarmee was het laatste woord nog niet gezegd: Shved had de 2-2 aan de voet, maar zag zijn schot van de lijn gehaald. Meteen hierna ranselde Coucke de poging van Lopes aan de overzijde uit zijn kooi. Even later was het toch beslist: Hotić stuurde Matondo in het straatje en die maakte het fijntjes af. Drie gouden punten voor Cercle, KV Mechelen mist de kans om naar de tweede plaats te springen.