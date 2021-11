Yves Vanderhaeghe reageert zelf met verbijstering op zijn ontslag bij Cercle Brugge

Het nieuws van het ontslag van Yves Vanderhaeghe kwam als een donderslag bij heldere hemel. Vanderhaeghe had zelf zijn ontslag ook niet zien aankomen.

De trainer zelf was dan ook verbijsterd toen hij het nieuws vernam. Dat zegt hij in een eerste reactie tegenover Het Laatste Nieuws. "Ik was enorm geschrokken en kon moeilijk geloven wat ik hoorde", klinkt het. "Niet alleen voor mij was dit een verrassing, maar ook voor de ganse spelersgroep en eigenlijk iedereen die aanwezig was. Net nu de opluchting zo groot was nadat we eindelijk die verdiende zege hadden geboekt."



Het ontslag van Vanderhaeghe heeft bij velen de nodige reacties uitgelokt, maar blijkbaar was het een beslissing met voorbedachte rade. Volgens HLN had het bestuur de knoop afgelopen weekend al doorgehakt na de nederlaag tegen Charleroi. Maar omdat de coach deze week zijn vader moest begraven, besloot men 'uit respect' om te wachten. Ondertussen werd wel al gezocht naar een geschikte opvolger, die maandag al zou worden voorgesteld.