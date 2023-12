Danish Dynamite schiet Anderlecht voorbij zwak Westerlo en houdt de score nog bescheiden

Anderlecht heeft lang moeten wachten op de verlossende tweede treffer na de openingsgoal van Dreyer. Westerlo was tien van de 90 minuten goed, maar bleef in de match door de inefficiëntie van Anderlecht. Uiteindelijk zorgden de twee andere Denen voor de beslissing.

Anderlecht leek 35 minuten lang op weg naar een probleemloze zege tegen de voorlaatste in de stand. Westerlo stond in een laag blok en wou counteren. Dat kent Anderlecht intussen wel, want RWDM kwam vorige week op dezelfde manier voetballen in het Lotto Park. Maar in tegenstelling tot de Molenbekenaren kwamen zij niet op voorsprong.

Topgoal Dreyer, missers Raman

Het was alweer Dreyer - zijn negende goal - die paars-wit na een fantastische eentijdspass van Stroeykens de voorsprong bezorgde. Een mooie goal in zijn geheel. Daarvoor hadden Dreyer en Raman ook al kansen gekregen. Raman had daarna de wedstrijd zelfs moeten beslissen, maar liet dat na.

Daar putte Westerlo blijkbaar moed uit en in de slotfase van de eerste helft kwamen ze nog bijna op gelijke hoogte. Na onoordeelkundig uitkomen van Schmeichel moest Augustinsson een doelpunt van Yow voorkomen met een ultieme tackle.

© photonews

Schmeichel zag daarna ook nog twee schoten op zich belanden en had geluk dat Yow ook nog eens voorlangs schoot. Riemer was duidelijk niet blij met wat hij zag. Zo de controle uit handen geven, daar houdt de Deen niet van. En dat heeft hij duidelijk gemaakt tijdens de rust.

Festival van gemiste kansen

Anderlecht tapte dan wel uit een ander vaatje, maar het vat met efficiëntie bleef redelijk lang dicht. Het eerste kwartier na de rust was een festival van gemiste kansen. Dolberg, Dreyer, Raman en Stroeykens kregen de bal maar niet tegen de netten. Vooral die twee laatsten misten onbegrijpelijk.

Westerlo was slecht, dat was zeker. Verdedigend zit er daar toch echt iets niet in de haak. Het kon ook niet uitblijven en na een inspanning van Sardella schoot Delaney dan toch de bevrijdende 0-2 binnen. Tijd om Verschaeren zijn rentree te laten maken. Die viel trouwens heel gretig in.

Voor absolute zekerheid was het wachten op Deen nummer 3. Die vertrok vanop de eigen helft en liep kinderlijk makkelijk voorbij de defensie (wat was me dat bij momenten?) van Westerlo. Bos zorgde nog voor de eerredder. De mannen van Jonas De Roeck gaan het nog bijzonder moeilijk krijgen als ze de kansen zo blijven weggeven.