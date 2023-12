Batman en Robin bij Anderlecht: met voorsprong het meest dodelijke duo in de Jupiler Pro League

Kasper Dolberg en Anders Dreyer zijn amper te stoppen dit seizoen. De twee combineerden al voor 19 doelpunten en zijn daarmee met voorsprong het meest dodelijke duo in de Jupiler Pro League.

Ze begonnen eigenlijk nog kalm aan het seizoen, maar de laatste tien wedstrijden is er geen houden meer aan. Daarin scoorden ze elk 8 keer! 16 goals van twee spelers in 10 matchen, da's vrij ongezien.

Daarmee hebben ze een voorsprong van vijf goals op het Union-duo Amoura-Ayense opgebouwd. En zelfs zeven op Janssen-Balikwisha bij Antwerp.

Het Deense dynamiet is een fantastische zet gebleken van Jesper Fredberg. Maar met name Dolberg is nu al het oog aan het vangen van verschillende buitenlandse clubs. De spits voelt zich fantastisch bij Anderlecht en een CL-deelname zou hem een extra zetje kunnen geven om nog een jaartje langer te blijven.