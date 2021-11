Peter Vandenbempt vindt het ontslag van Yves Vanderhaeghe onbegrijpelijk

Peter Vandenbempt begrijpt niets van het ontslag van Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge. Zeker omdat de chemie tussen de spelers en de trainer zeker nog niet op was.

"Ik zou er van alles over kunnen zeggen, maar dat is niet geschikt voor televisie", trok hij van leer bij Eleven Sports. "Het is onbegrijpelijk. Ik heb de laatste twee wedstrijden van Cercle gezien en die hadden ze allebei moeten winnen. Ik heb er echt geen verklaring voor."



Volgens Vandenbempt was er zeker nog de nodige chemie tussen de spelers en trainer. Mits wat meer meeval had Cercle er ook veel beter voorgestaan. "Je kijkt toch naar wat er op het veld gebeurt en dan kan je onmogelijk zeggen dat het op was tussen de trainer en de ploeg. Want eigenlijk spelen ze al langer behoorlijk goed. Het is gewoon stuitend. Maar als journalisten en commentatoren snappen dat niet, daarvoor moet je voetbalbestuurder zijn", klonk het cynisch.