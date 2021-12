Cercle Brugge laat van zich horen: "Op dat vlak blijven we aan de top in België"

Yves Vanderhaeghe gebruikte bij Cercle heel wat spelers uit de eigen opleiding, maar dat leverde hem uiteindelijk wel een ontslag op.

Cercle Brugge kon geen tweede keer in enkele dagen tijd de maat van KV Mechelen. De nieuwe trainer van groenzwart zette zeven spelers uit de eigen opleiding in de ploeg.

“Jammer genoeg, na heel veel inzet, geen winst voor onze jongens tegen KV Mechelen, maar wel opnieuw een schitterende avond voor onze jeugdwerking. Maar liefst 7 spelers van eigen kweek op het wedstrijdblad, en ze kwamen allemaal in actie”, staat op de Facebookpagina van de jeugd van Cercle te lezen.

“Decostere, Vanhoutte en Somers stonden aan de aftrap; Cassaert, Sampers, Deman en Ackx vielen in. En het doelpunt werd gemaakt door...Thibo Somers. Op het vlak van doorstroming van eigen jeugd blijven we aan de top in België, en zullen we dat blijven!”