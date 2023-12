KAA Gent en KRC Genk delen de punten na onwaarschijnlijke slotfase!

KRC Genk en KAA Gent speelden zondag met 2-2 gelijk. Dit na een zeer aangename pot voetbal.

KRC Genk nam het zondagmiddag op tegen KAA Gent. Wouter Vrancken probeerde het met Sor in de spits en zette Tolu en Zeqiri op de bank. Hein Vanhaezebrouck koos opnieuw terug voor Orban ten koste van Cuypers. Ook Hong keerde terug in de basis bij de Buffalo's.

KRC Genk begon redelijk chaotisch aan de wedstrijd. Dat werd ook al meteen op het bord gezien nadat Tissoudali op aangeven van Fofana de 0-1 binnen tikte tussen drie Genkse verdedigers.

Het spel ging goed op en neer, met iets meer voordeel voor Gent. Lang duurde het Gentse feest wel niet. Sor kon na een missertje van Roef de bordjes terug gelijkhangen.

Het spel bleef leuk op en neer gaan met kansen voor beide ploegen. Het overwicht van KAA Gent verdween wel toen Genk wakker schoot na de 1-0.

© photonews

Nog geen vijf minuten na de koffie was het al prijs. Het plan van Vrancken leek te werken. Sor trapte zijn tweede van de middag binnen nadat hij Kandouss van zich afschudde en Roef voorbij dribbelde.

De wedstrijd ging nadien net als in de eerste helft geweldig goed op en neer. Reclame voor het voetbal was deze partij. Gent had een paar geweldige kansen, maar ook Genk mocht aanvallen.

Vandevoordt pakte nog uit met een katachtige redding op een kopbal van Watanabe. Veel gevaar rond de Genkse zestien in de tweede helft.

Bonsu Baah kreeg de uitgelezen kans om voor een leeg doel de 3-1 binnen te leggen, maar vergat tussen de palen te mikken.

In het slot botsten Tolu en Cuypers nog na een hoekschop tegen elkaar. Cuypers was in orde, maar de Nigeriaan moest het veld per brancard verlaten.

In de 100e minuut werd het 2-2 nadat Tissoudali plots een bal van Gandelman tegen zich aan krijgt en hij 'per ongeluk' lijkt te scoren.

Genk blijft zesde, maar Club Brugge kan later deze avond nog wel over de Limburgers heen klimmen. KAA Gent blijft op de derde plaats.