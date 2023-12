Medische updates uit Genk: Tolu, Heynen en Van Crombrugge

KRC Genk speelde zondag 2-2 gelijk. Vooral de blessures van Tolu Arokodare en kapitein Bryan Heynen baren de supporters zorgen.

De zwaarste klap was ongetwijfeld de hoofdblessure van Tolu Arokodare, nadat die in botsing was gekomen met Hugo Cuypers. Tolu ging meteen tegen de vlakte en bleef even roerloos liggen, maar al snel leek hij weer bij bewustzijn.

Hij werd op een brancard van het veld gedragen, met de hulp ook van twee Gentspelers. De toestand van Arokodare was echter meteen behoorlijk geruststellend. Hoelang hij afwezig zal zijn is niet duidelijk, maar hij moest in ieder geval niet naar het ziekenhuis.

Even voor het einde van de wedstrijd moest ook aanvoerder Bryan Heynen naar de kant gehaald worden. Hij had een nieuwe tik gekregen op de enkel en dat was ook al in de Europese match tegen Fiorentina gebeurd. Deze week moet meer duidelijkheid brengen.

Mike Penders zat zondag als reservedoelman op de bank. Hendrik Van Crombrugge was er niet bij, nadat hij voor de rust tegen Fiorentina slecht neergekomen was. Of hij fit geraakt voor de bekerwedstrijd tegen KV Oostende valt nog af te wachten.