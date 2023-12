KRC Genk krijgt deksel op de neus in blessuretijd: Maar mocht Tolu niet vervangen worden?

In de blessuretijd moest Tolu Arokodare geblesseerd van het veld gedragen worden. Al waren de Genkse vervangingen op dat moment wel op.

Bij een 2-1-tussenstand kwam Tolu Arokodare in botsing met Hugo Cuypers. De Nigeriaan leek helemaal van de kaart en moest van het veld gedragen worden. Al waren de Genkse vervangingen toen wel al opgebruikt.

Dan maar nog een vervanging omwille van een hoofdblessure doen, dacht ook Bilal El Khannouss. Hij sprintte naar de bank en vroeg Wouter Vrancken om Tolu te vervangen.

De internationale spelregelcommissie IFAB heeft een bijzondere regel immers goedgekeurd. Bij een hoofdblessure mag er nog een extra vervanging gebeuren, ook al waren de vervangingen eigenlijk opgebruikt, zoals in het geval van Genk.

Alleen moet die regel door de nationale federatie ook in het reglement opgenomen worden en dat is in ons land niet gebeurd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland en Nederland.

Uiteindelijk kreeg KRC Genk nog het deksel op de neus met een heel late tegengoal die voor de 2-2 zorgde toen de Limburgers met zijn tienen stonden.