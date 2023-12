René Vandereycken spreekt klare taal na onterecht toegekende goal van KAA Gent

KRC Genk en KAA Gent speelden een aangename topper. De wedstrijd eindigde in extremis nog op een gelijkspel.

Het was een leuke pot voetbal die KRC Genk en KAA Gent op de mat toverden, ondanks de sneeuw die steeds erger werd. Dat zag ook René Vandereycken.

“Uiteindelijk vond ik het 2-2-gelijkspel een terechte uitslag, maar toch kun je zeggen dat Genk had moeten winnen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Het is stilaan verontrustend dat het zoveel moeite heeft om thuis de drie punten over de streep te trekken.”

Het gebeurt maar al te vaak dat Genk dit soort zaken meemaakt. “Die late goal van Tissoudali met de heup: als zoiets te dikwijls gebeurt, kan je dat geen pech meer noemen. Het heeft te maken met een gebrek aan efficiëntie.”

Even daarvoor had Genk al de kans gekregen om het zelf af te maken, maar deed dat niet. Al kan er ook iets gezegd worden over de eerste goal van KAA Gent.

“Akkoord: het mag klagen, omdat de 0-1 er kwam na een onterecht toegekende ingooi voor Gent. Maar het kan nu eenmaal gebeuren dat de scheids- en lijnrechter dat niet zien. Het is aangewezen om de VAR op zulke momenten te laten terugkomen, maar dan ga je de reglementen moeten veranderen”, besluit Vandereycken.