Ivan De Witte wil prijs van televisiecontract fors de hoogte injagen

De beelden van de wedstrijden in de Jupiler Pro League worden voor veel geld verkocht. Al is dat peanuts in vergelijking met een topcompetitie als de Premier League.

Het laatste televisiecontract voor de beelden van de Jupiler Pro League met Eleven werd in juni van 2020 afgesloten. Daarmee was toen 103 miljoen euro gemoeid.

Een bedrag dat eigenlijk maar kleingeld is, als je het vergelijkt met de grote Europese voetbalcompetities. “De laatste in de Premier League verdient jaarlijks ongeveer 110 miljoen euro aan tv-gelden”, zegt Ivan De Witte aan Het Nieuwsblad. “Dat is voor één club meer dan de totale waarde van ons televisiecontract in België.”

Het televisiecontract heeft al een stevige evolutie doorgemaakt. “Toen ik voorzitter was van de toenmalige Profliga, hebben we een eerste grote sprong gemaakt: van 30 naar 55 miljoen. Later is dat bedrag verder gestegen naar 80 miljoen. Vandaag zitten we aan 103 miljoen.”

En voor De Witte mag er bij de volgende onderhandelingen, voor het nieuwe contract dat ingaat voor het seizoen 2025-2026, veel meer boter bij de vis komen. “Bij de onderhandelingen over het volgende contract vind ik dat we ambitieus moeten zijn. Daar mag nog 25 tot 30 procent bovenop komen.”

Iets wat de kijker ongetwijfeld zal voelen in zijn contract, al zijn dat zorgen voor de toekomst op dit moment.