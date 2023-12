Vandenbempt neemt geen blad voor de mond over gang van zaken bij KRC Genk

KRC Genk moest in minuut 99 een late tegengoal slikken. Daardoor kwam het niet verder dan een gelijkspel tegen KAA Gent.

Een nieuwe klap was het voor KRC Genk, zo’n late tegengoal slikken en maar een punt pakken in de topper tegen KAA Gent.

“Opgeteld bij die nederlaag in Firenze in de week, de bijna exit in Europa daaraan gekoppeld en de nederlaag in Luik een week geleden. Dit was een horrorweek voor Genk”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza.

Altijd is er wel iemand die een foutje scoort. “In Firenze bijvoorbeeld ging Kayembe verkeerd uitstappen, wat leidde tot een penalty. Gisteren in minuut 99 heeft Genk nog balverlies geleden met kwalijke gevolgen.”

En het gevolg is zwaar. “Dat heeft Europees al heel veel gekost: afgezakt in de Conference League, waar het op de rand van de uitschakeling staat. Dat levert een bijzonder negatieve balans op in de competitie met maar 6 overwinningen in 16 wedstrijden.”

Voor Vandenbempt is de oorzaak duidelijk. “Dat is toch niet enkel toeval, pech, de scheidsrechter of een jonge ploeg. Dat is finaal op de een of andere manier toch ook kwaliteit. Wedstrijden winnen, pakken wat je verdient, geluk afdwingen. Dat is wat aan de top vereist is.”