Eerste thuiszege, goed voetbal, ...: Cercle Brugge komt met grote verrassing en ontslaat coach dan tóch

Cercle Brugge won voor het eerst in eigen huis. Bij iedereen was er opluchting. En terecht, want eindelijk was er een beloning voor het goede voetbal.

Groot is dan ook de verrassing dat Cercle Brugge deze ochtend alsnog een einde heeft gemaakt aan de samenwerking met Yves Vanderhaeghe. De zege tegen KV Mechelen lijkt daarbij niet meer in rekening te zijn genomen, ook al was het voetbal ook gewoon goed zaterdag. Nog geen opvolger Vanderhaeghe nam pas in februari het roer over bij De Vereniging en leidde groen-zwart vorig seizoen naar veilige wateren. Dit jaar raakte het team onderaan niet weg. Een opvolger zal snel worden aangesteld, laat De Vereniging weten. "Yves verlaat Cercle met onze oprechte dank voor z’n inzet, passie en strijd in onder meer de redding van vorig seizoen", klinkt het bij Cercle in een persbericht op de webstek. "Cercle wil Yves Vanderhaeghe nogmaals bedanken voor z’n inzet en wenst hem oprecht het allerbeste toe in z’n verdere toekomst."