Yves Vanderhaeghe komt nog eens terug op zijn ontslag: "Toen wist ik dat het om zeep was"

Het ontslag van Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge kwam onverwacht, maar achteraf bekeken kreeg hij toch al enkele signalen binnen.

Toen Thomas Buffel vervangen werd door Miron Muslic kreeg Yves Vanderhaeghe een eerste signaal dat het fout zou lopen. “Toen Thomas weg moest, wist ik dat het om zeep was. Ik heb nog gezegd: De volgende ben ikzelf. De man die zij gekozen hebben was… een ander type. Pas op, die heeft zich met veel energie gesmeten, maar het was niet mijn keuze”, zegt Vanderhaeghe aan Het Nieuwsblad.

Plots kwamen ook de KPI’s ter sprake. “Ik heb het ook moeten googelen. Key Performance Indicators. Doelen waarop je wordt afgerekend. Een voorbeeld: er werd bekeken hoe vaak we na een inworp de bal eerst raakten, hoe vaak we de bal twee keer of drie keer raakten, hoe vaak we na een inworp konden voorzetten of op doel trappen.”

Dat was niet bepaald naar de zin van Yves Vanderhaeghe. “Vervolgens moet je daar op trainen en moeten die aantallen naar boven gaan. Soms had ik het gevoel dat de essentie van het voetbal werd vergeten.”