Ook ex-speler Vidarsson zijn hart bloedt bij ontslag Vanderhaeghe: "Zo raken ze hun identiteit kwijt"

Het ontslag van Yves Vanderhaeghe blijft nazinderen. Vooral omdat Cercle Brugge al weken goed voetbal speelt en tegen KV Mechelen won. Ook Arnar Vidarsson, ex-speler van de Vereniging, gaf er zijn mening over bij Extra Time.

"Ik kreeg een beetje een déjà vu", vertelde Vidarsson in het praatprogramma van de VRT. “Ik heb het zelf meegemaakt als hulptrainer van Bob Peeters bij Lokeren. Na een zege tegen Westerlo werd Bob Peeters ontslagen op de bus op de ring van Antwerpen. Dat is heel surrealistisch. Je zit in die overwinningsroes, het klopt niet. Daar moest ik aan denken na dat nieuws."

Vidarsson ziet dat de cultuur van Cercle Brugge stilaan verdwijnt. "Zo verliest Cercle een beetje zijn identiteit. Ik vond het mooi dat voorzitter Goemaere heeft gevochten om Yves Vanderhaeghe te krijgen als trainer. Hij paste daar ook. Want wat is Cercle? Dat is niet Goliath, dat is David. Dat is van iets kleins toch iets maken."

"Het gaat me niet om het ontslag, maar over de manier waarop. Dit is niet meer het Cercle zoals ik het gekend heb. Dat is jammer. Ik weet dat er mensen in het bestuur vechten om niet gewoon "Monaco" te worden, wel blijf er alsjeblief voor vechten."