Club Brugge swingt niet, maar zet Standard wel makkelijk opzij in eigen huis

Club Brugge heeft de drie punten thuis gehouden in Jan Bredyel. Dankzij goals van Thiago en Zinckernagel won het met 2-0 van Standard.

Club Brugge-Standard was voor coaches Ronny Deila en Carl Hoefkens een weerzien met hun ex-ploeg. Het was ook een confrontatie tussen de nummer zeven en de nummer negen van het klassement.

Maar op het veld begon vooral Club Brugge bijzonder sterk. Al na drie minuten kopte Thiago een voorzet van Zinckernagel binnen. Het was een blauw-zwarte wervelwind het eerste kwartier.

Maar een tweede doelpunt viel er niet, Jutgla tikte een pass van Vetlesen net naast. Daarna herstelde Standard het evenwicht wat, maar Mignolet bedreigen lukte niet. Vetlesen mocht ook blij zijn dat hij geen tweede geel pakte voor de rust.

Club maakt snel tweede doelpunt

In de tweede helft begon Club ook weer het best, al was dat veel minder dan in de eerste helft. Maar iets voor het uur kon Zinckernagel er wel 2-0 van maken. Hij knalde een afvallende bal in de zestien via een Standard-speler in doel.

Een echte reactie van Standard kwam er niet echt, de Rouches raakten met moeite tot bij Mignolet. Ook Club had het moeilijk om echt veel kansen te creëren, Jutgla kon Bodart nog eens bedreigen met een schot richting de eerste paal.

Club Brugge kwam eigenlijk nooit meer in de problemen, Standard kon er te weinig tegenover zetten. Met drie extra punten schuift het op naar vijfde plaats in het klassement, Standard blijft op de negende plaats.