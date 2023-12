Uitspraak van Jorne Spileers doet de wenkbrauwen fronsen bij analisten

Club Brugge pakte de overwinning tegen Standard (2-0). Het was de vijfde clean sheet voor blauwzwart op een rij.

Club Brugge geeft een stabielere indruk dan bij het begin van het seizoen. Zeker op de defensie was er toen gigantisch veel kritiek, maar na de vijf clean sheets op rij nu is dat totaal anders.

Jorne Spileers zei na de match tegen Standard “De afspraken zijn nu duidelijk”, een uitspraak die bij de analisten de wenkbrauwen deed fronsen. Ook bij Peter Vandenbempt.

“Ik vind het wel een beetje vreemd dat dat tot december geduurd heeft. Maar goed, er is ook meer steun vanuit het middenveld. Dat zal ook wel zijn rol spelen”, zegt hij bij Sporza.

Als het draait, dan draait iedereen mee. “Thiago was na zijn goals in Turkije ineens een andere spits geworden: scoren, balvast en goed in de combinatie. Zinckernagel was bepalend.

Hans Vanaken liet bijvoorbeeld toch nog eens zien dat, wie bijvoorbeeld donderdag opmerkte dat het wel heel vlot liep zonder Vanaken, hij toch nog altijd onmisbaar is.”

Al moet er ook het nodige voorbehoud gesteld worden bij alles. Het had ook veel te maken met de tegenstander, die niet bij machte was. Al kroop blauwzwart ook wel achteruit bij momenten. “Als je dat straks tegen echt goede ploegen zoals Gent of Union doet, dan betaal je daarvoor een prijs”, besluit Vandenbempt.