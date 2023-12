📷 Onverwachte transfer in de maak? 'Jorne Spileers op weg naar uitgang bij Club Brugge'

Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur wil Napoli, de Italiaanse kampioen van vorig jaar, in januari een dubbelslag slaan bij Club Brugge.

De Italianen zouden Andreas Skov Olsen en Jorne Spileers naar de Serie A willen halen. Vooral die tweede naam zou een totaal onverwachte transfer zijn.

Club Brugge heeft altijd spelers die elders in de belangstelling staan, maar niemand denkt eraan dat Spileers deze winter al zou kunnen vertrekken in het Jan Breydelstadion.

De naam van Andreas Skov Olsen is dan weer geen verrassing. Hij scoorde dit seizoen ondertussen al 14 doelpunten voor blauwzwart.

In ieder geval zullen er voor hem de nodige centen op tafel. Hij heeft op Jan Breydel nog een contract tot 2026 en zijn marktwaarde bedraagt 18 miljoen euro volgens Transfermarkt. Spileers ligt nog onder contract tot 2026 bij Club Brugge. Zijn marktwaarde is op dit moment 4,5 miljoen euro.

