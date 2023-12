Simon Mignolet blijft kritisch voor Club Brugge na nieuwe zege en clean sheet

Club Brugge pakte 7 op 9 in de competitie en hield opnieuw de nul. Maar Simon Mignolet zag toch nog enkele werkpunten.

Met vroeg doelpunt in de eerste helft en een tweede goal net voor het uur kwam Club Brugge eigenlijk nooit echt in de problemen tegen Standard. Maar toch is er ook nog werk aan de winkel.

Want na tien goede minuten in de eerste helft zakte Club Brugge toch wel stevig weg. Voor doelman Simon Mignolet is dat nog een werkpunt voor de komende weken.

Efficiëntie

"Deze manier van spelen moeten we verder zien aan te houden en daar moeten we verder op bouwen want er zijn wel degelijk nog tal van aspecten in ons spel die beter moeten", zei hij na de wedstrijd.

"Vooral in onze zoektocht naar een tweede doelpunt waren we voor rust niet doortastend genoeg", zei Mignolet. We moeten de weg die we zijn ingeslagen verder bewandelen. Maar nogmaals: op termijn moeten we nog efficiënter zijn waardoor we het onszelf makkelijker kunnen maken."

In de tweede helft zorgde Zinckernagel voor de verlossende 2-0, maar onder meer Jutgla lieten het nog na om de score nog meer te laten oplopen. Onder meer dat moet nog beter de komende wedstrijden.