Bosuil bibbert maar Antwerp wint verdiend van OH Leuven met 1-0

Na twee wedstrijden zonder overwinning is Antwerp erin geslaagd om nog eens de drie punten te pakken. Tegen OH Leuven werd zuinig gewonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Balikwisha. OH Leuven had enkele kansen om te scoren maar sprong er te onzorgvuldig mee om.

Mark Van Bommel dropte voor de eerste keer Chidera Ejuke in de basis en zal daar niet veel spijt van hebben gehad achteraf. De Nigeriaanse winger was de hele partij een gesel voor zijn opponent.

Zoals verwacht was Antwerp de meest dominante ploeg tegen een terugzakkend OHL. Een pegel van Bataille van buiten de 16 was een eerste waarschuwing voor doelman Leysen en co.

© photonews

Toch moest de thuisploeg alert blijven want hoewel OHL onderlag in het spel, hadden ze aan de rust even veel kansen. Opoku draaide eerst knap rond Alderweireld maar trapte naast. Thorsteinsson vond de hand van Butez.

Balikwisha breekt de ban

Uiteindelijk lukte het Antwerp dan toch op slag van rust om op voorsprong te komen, vreemd genoeg de nagenoeg enige aanval zonder dribbel van Ejuke. Balikwisha en Janssen vonden elkaar na een één-twee waardoor Balikwisha oog in oog met Leysen de 1-0 laag in doel krulde.

© photonews

Antwerp furieus uit de kleedkamer

Na de rust wou Antwerp richting de spionkop de wedstrijd snel beslechten. Maar Ejuke vond na een zoveelste dribbel geen ploegmaat, Janssen kon niet afdrukken en Schingtienne werkte een gevaarlijke voorzet van de lijn.

Halverwege de tweede helft leek het dan toch te lukken om de voorsprong te verdubbelen na een gruwelijke flater van Leysen en een geniaal hakje van Ekkelenkamp maar door voorafgaand buitenspel ging het feestje toch niet door.

Aanvallend kwam OH Leuven er nog te weinig aan te pas om Antwerp te bedreigen. Het volledig gekraakte schot van Brunes in de draai van aan de penaltystip was daar misschien wel het schoolvoorbeeld van. In de blessuretijd moest Butez toch nog één keer alle zeilen bijzetten om N'Dri het scoren te beletten.

Bij Antwerp was de aanvalswoede na het afgekeurde doelpunt stevig afgekoeld waardoor het een zuinige 1-0 werd voor de Great Old.

De Bosuil bibberde nog even in de blessuretijd maar de drie punten werden thuis gehouden waardoor Antwerp zijn positie in de top 6 versterkt. OH Leuven mag blij zijn dat de concurrenten onderin ook niet al te veel punten pakten zaterdag.