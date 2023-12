Dit is de reden waarom niemand minder dan Wout van Aert de aftrap gaf in Antwerp-OHL

Zaterdag ontving Antwerp OHL in het Bosuilstadion. Daar zorgde wielerfenomeen Wout van Aert voor de aftrap.

De reden waarom Wout van Aert de aftrap gaf is omdat hij aandeelhouder is bij Heylen vastgoed, de hoofdsponsor van Antwerp. De Belgische wielrenner trapte de bal met zijn rechtse voet.

"Of ik supporter ben van Antwerp? Toch een beetje", vertelde Van Aert aan DAZN. "We zijn natuurlijk betrokken als sponsor. En ik heb hier een supermooi truitje gekregen met mijn naam op." Van Aert kreeg een truitje met op de achterkant 'Wout vastgoed' op.

Nadien stapte Van Aert voor het eerst op een voetbalveld. "Dit is toch een unieke ervaring. Het is de eerste keer ooit dat ik de aftrap mag geven." Een echte voetbalkenner is de renner niet: "Mijn voetbalkennis is beperkt. Als je me moeilijke vragen gaat stellen, val ik door de mand. Ik kan er wel van genieten om eens van de sfeer te proeven".