Patrick Goots vernietigend voor bepaalde spelers van Antwerp

Royal Antwerp FC won zaterdagavond met 1-0 van OH Leuven. Met de hakken over de sloot heet dat dan.

Antwerp domineerde dan wel een groot deel van de wedstrijd tegen OH Leuven, uiteindelijk mocht het toch tevreden zijn dat het de 1-0 kon vasthouden.

“OHL was niet naar de Bosuil afgezakt om er iets van te maken. De 6-0 van Antwerp tegen Standard zal nog even nazinderen bij de concurrenten. Het is een extra argument om een afwachtende houding aan te nemen”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Antwerp begon goed, maar er werd maar heel weinig op doel getrapt. “Verder vond ik Balikwisha zéér flauw op rechts”, gaat Goots verder, al kon die wel de 1-0 forceren.

Toch was het bibberen tot het einde. “De afgekeurde prachtgoal van Ekkelenkamp was een kantelpunt. Én de invallers – Keita, Muja en George – brachten niet wat er van hen gevraagd werd. Antwerp zakte weg en Leuven werd gewoon beter.”

“De laatste tien minuten was het echt pompen of verzuipen. Antwerp mocht van geluk spreken dat het die 1-0 over de streep trok. In zulke wedstrijden krijg je vaak het deksel op de neus. Het had deze match véél sneller moeten dood maken.”