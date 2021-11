Yves Vanderhaeghe: "Als Clement ter discussie staat, waarom zou ik dan niet ter discussie staan?"

Yves Vanderhaeghe besefte heus wel dat hij ter discussie stond door het uitblijven van de resultaten. Enige opluchting is dan ook op zijn plaats nadat Cercle Brugge de maat nam KV Mechelen en die felverhoopte driepunter dan toch een keertje binnenhaalde.

"'Eindelijk', is het woord waar ik mee wil beginnen. Dat is het grote gevoel dat overheerst. Niet enkel bij mezelf, maar ook bij de supporters, de hele spelersgroep en bestuur. We zijn zo hard aan het werken", benadrukt Vanderhaeghe. "Dat doet elke ploeg wel, maar de laatste weken koppelden we dat aan goede prestaties, waar we te weinig puntenwinst uit haalden."

Geen ruimte geven

Zaterdag was die combinatie wel een feit: de punten werden gepakt en het geleverde spel was prima. "De pressing vooruit was goed. De verdienste van Cercle is dat het Mechelen niet in zijn spel heeft laten komen. Dat was het belangrijkste. Want als je iedereen tijd en ruimte geeft, hebben zij wel wat jongens met kwaliteit om dat af te straffen. Ze zijn klinisch, hebben een aantal jongens die erg aanwezig zijn in de zestien."

Een mogelijk kantelmoment was er kort voor rust. "Na de 1-1 had het als alles tegen zat ook 1-2 kunnen worden en dan sta je misschien weer in het krijt, terwijl dat niet verdiend zou geweest zijn. Ik heb aan de rust mijn spelers gefeliciteerd. Met de mentaliteit, het uitvoeren van de taken. Ook kansen creëren deden we. We moesten hetzelfde blijven doen in de tweede helft en ik denk dat we daarin geslaagd zijn."

Laconiek omgaan met druk

Die driepunter moest er ook wel dringend komen, wilde Vanderhaeghe kunnen aanblijven. De coach van Cercle gaat laconiek om met de druk. "We hadden 2 op 24, dat zijn geen cijfers om mee thuis te komen. Dan weet je: het moet wel eens gaan gebeuren dat we die overwinning binnenhalen. Als Philippe Clement ter discussie staat, waarom zou ik dan niet ter discussie staan?"

Update: Hoezeer Vanderhaeghe onder druk stond, bleek zondagochtend. Zelfs de overwinning tegen KV Mechelen kon zijn vel niet meer redden. Ondanks een verdiende eerste thuiszege kreeg Vanderhaeghe zijn C4 gepresenteerd door de bazen uit Monaco.