Doelpuntenmaker Cercle rekent op terugkeer vertrouwen na zege tegen Mechelen: "We geloven dat het echt kan"

Schrijf Cercle nog zeker niet af voor het behoud. Het versloeg KV Mechelen, het vertrouwen en het geloof moet er nu wel helemaal opnieuw zijn bij groen-zwart. Dat denkt ook Edgaras Utkus, die een belangrijke rol had als maker van de 1-0.

Zo droeg Utkus bij aan de overwinning, die uiteraard bij heel Cercle voor een grote ontlading zorgde. "Niet enkel ikzelf ben hier blij mee, heel de ploeg is blij met deze heel belangrijke overwinning. Het zijn onze eerste drie punten in een thuiswedstrijd. Dit geeft ons veel vertrouwen voor de volgende wedstrijden. We geloven nu dat het echt kan."

Het begon allemaal met die rake kopbal van Utkus op hoekschop van Hotić. Twee keer op korte tijd was de 21-jarige Litouwer overigens gevaarlijk op corner. "Een mooi kopbaldoelpunt van mij? Daar trainen we op met de coaches, zowel op de defensieve als de offensieve stilstaande fases. Het harde werk van op training levert vruchten af. Het waren twee goede voorzetten en ik pakte gewoon mijn momenten."

Voorkeur voor plek in verdediging

Utkus moet bij Cercle wel zijn polyvalentie tonen: de ene keer staat hij in de verdediging, de andere keer schuift hij een rij op naar het middenveld. "Ik geef er de voorkeur aan om achteraan te spelen. Daar heb ik nu toch al vaak gespeeld in deze ploeg en dat voelt goed."