Aboubakary Koita ontbindt ook op schaatsbaan zijn duivels en zet KV Mechelen stevig met de voeten op de grond

KV Mechelen had zich met een 7 op 9 zich uit de nesten gewerkt. Het moest wel Aboubakary Koita en zijn kunsten trotseren, want het is algemeen geweten dat hij de grote smaakmaker van STVV is. Achter de Kazerne ontbond de Mauritaniër nog eens zijn duivels.

Daar was niet veel tijd voor nodig. Koita trapte eerst een vrijschop in de muur, maar de bal kwam opnieuw bij hem en zijn tweede trap botste mooi de linkerbenedenhoek in (0-1). KV Mechelen trachtte de bakens te verzetten. Het miste snedigheid en precisie bij de voorzetten. Mrabti legde wel een keertje aan, Suzuki tikte in corner. © photonews Het werd nog wat meer een koude douche voor de thuisploeg met de rust in zicht. Na balverlies van Hairemans was het nog eens aan Koita: deze keer werd de hele KVM-defensie op een hoopje gedribbeld. Koita besloot vervolgens wel op de paal. De herneming was opnieuw succesvol voor STVV, met de 0-2 van Ito. © photonews Die Japanner bleek ook wel in zijn dagje: na de pauze pakte de doelpuntenmaker uit met een trap van kortbij, Coucke hield KV in de match. De sneeuwval maakte van het veld Achter de Kazerne ondertussen een ware schaatsbaan. Dat maakte de bezoekers niet uit, want zij blijven het meest dreigen. Desnoods van op afstand. Hashioka zag zijn knal vanuit de tweede lijn uiteen spatten op de dwarsligger. Nadat Malede neerging leek een strafschop nog voor spanning te zorgen, maar de VAR riep Wim Smet naar het scherm en die corrigeerde zichzelf.