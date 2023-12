Voor één keer dat het sneeuwt: Plots is er heel veel te doen over de truitjes van STVV

STVV speelde afgelopen weekend niet in zijn normale uitrusting. Door de weersomstandigheden zorgde dat voor de nodige verwarring.

STVV speelde tegen KV Mechelen in een witte uitrusting, speciaal ontworpen voor deze wedstrijd nadat er vorig jaar in zwart-blauwe combinatie moest aangetreden worden.

“Deze outfit was alleen voor deze wedstrijd en is niet te koop”, weet brand manager Bert Stas van STVV te vertellen aan Het Nieuwsblad. “Alleen het truitje van Abou Koita zal geveild worden.”

Alleen sneeuwde het zondag en waren er bij KV Mechelen nogal wat problemen door de sneeuwval in combinatie met de witte shirts. “Door de sneeuwval en de witte shirts van STVV was de zichtbaarheid een stuk minder in de tweede helft”, vertelt Rob Schoofs.

“Eén keer in het jaar sneeuwt het en dan speelt STVV in het wit. Dat zorgde voor wat verwarring bij ons, maar daar lag het niet aan. Langs onze kant was het vandaag gewoon veel te weinig”, besluit hij.