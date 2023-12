Kritische blik van Serge Gumienny op de refs van het weekend: Twee zaken met vraagtekens

Het was een bijzonder rustig weekend voor de scheidsrechters. Ex-ref Serge Gumienny zag toch enkele zaken die zijn aandacht trokken.

De meest discutabele fase van het voorbije voetbalweekend was ongetwijfeld de door de VAR geannuleerde strafschop voor KV Mechelen.

“Gelukkig ging het niet door, want de verdediger van STVV was eerder op de bal en schoot het leer vervolgens weg”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg. “De baan van de weggeschoten bal was voldoende om te weten dat de STVV-speler eerst was.”

Volgens Gumienny kon de aanvaller niet in die richting geschoten hebben. “Ik vind het vreemd dat Smet dat niet ziet. Maar goed, voor zulke situaties dient de VAR. Het was een belangrijk moment in de match. Als de Mechelaars daar een penalty hadden gekregen, was het nog warm geworden voor STVV Achter de Kazerne.”

Wat ook opviel: de ondergesneeuwde velden. “Alle respect voor de vrijwilligers om de velden sneeuwvrij te maken, trouwens. Maar ik vraag me wel af waar de veldverwarming was. Men wist dat er sneeuw ging vallen, toch? Werkte die verwarming dan niet goed? Of vond men het niet nodig om veel energie te verbruiken, wetende dat de winterprik snel weer over is? Vreemd.”