Geen tweede plaats maar wel het besef over matige prestatie bij KVM: "Niet genoeg mentaliteit en agressiviteit"

KVM kon naar de 2de plek springen mits winst bij Cercle. Woog dat op het team? Qua agressiviteit en mentaliteit moest Mechelen het alleszins afleggen, analyseerde Wouter Vrancken. Ook Gaëtan Coucke en Nikola Storm gaven toe dat het een terechte nederlaag was.

"Er was niet genoeg mentaliteit en agressiviteit", stelde Vrancken vast. "Dat is nog altijd de basis van het spelletje en van daaruit kan je naar kwaliteit gaan. We wisten dat zij ons wilden overpoweren met ballen in duels om daarna met lopende mensen te komen. De voorbije weken kreeg Cercle te weinig punten, maar dat maakt onze zaak niet. Wij moeten mentaal klaar zijn en agressiviteit tonen."

Sommige spelers pikten het op, maar als geheel lukte dat niet. "De invallers hebben een goede mentaliteit laten zien, maar als je niet meteen er staat in de duels, is het moeilijk om zomaar een klik te maken. Het is moeilijk om daar een reden voor te vinden." Deze offday deed wat denken aan die tegen Seraing in het begin van het seizoen. Of niet? "Daar vond ik ons arrogant spelen, hier stonden we er gewoon niet in het duel."

© photonews

Gaëtan Coucke was de beste Mechelaar op het veld, dat zegt al genoeg. "De coach had ons gewaarschuwd, maar we kwamen toch te slap voor de dag." Ook de doelman ging mee in het relaas van zijn trainer over het gebrek aan duelkracht en agressiviteit. "Cercle was gretiger, de nederlaag is terecht."

Nochtans had Nikola Storm wel voor hoop in de Mechelse rangen gezorgd met een schuiver vlak voor rust. "Met wat geluk hadden we kort nadien zelfs op voorsprong kunnen klimmen. Al moeten we wel stellen dat we hier geen punten verdienen. Ook de tweede ballen wisten we niet te winnen."