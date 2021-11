Alexander Blessin na nieuwe nederlaag voor zijn ploeg: "Na enkele minuten in de tweede helft viel alles uit elkaar"

Het gaat van kwaad naar erger bij KV Oostende. Alexander Blessin lijkt zijn ploeg niet meer op de rails te krijgen, want na een droge 3-0 nederlaag op het veld van Antwerp heeft KV Oostende nu 0 op 15.

Toch begonnen de Kustboys niet slecht aan de wedstrijd en bij de rust stond het ook nog gewoon 0-0. Blessin was tevreden over de eerste helft van zijn jongens. "Het stond voor de rust zeer goed bij ons. We gaven niets weg", legde hij uit bij Sporza.

In de tweede helft viel het blok van KV Oostende helemaal uit elkaar. "In het begin van de tweede helft viel alles uit elkaar en dat was het nekschot. Na zo'n zware nederlaag als tegen Union moet je je proberen te herpakken, maar dat is nooit makkelijk op het veld van Antwerp. We moeten alles nu goed analyseren en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd", aldus Blessin.