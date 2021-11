Fischer weer belangrijk voor Antwerp: "Dat heb je wel vaker als je bij een nieuwe club speelt"

Viktor Fischer was afgelopen donderdag nog te onzichtbaar tegen Frankfurt. In de match tegen Oostende zette hij even de puntjes op de i. De Deense aanvallende middenvelder brak de match open met een goal en een assist.

Het was nodig dat hij zich liet zien, want de match zat voor lange tijd op slot. "In de eerste helft creëerden we inderdaad amper kansen, maar ik had voor het eerst het gevoel dat we de match van minuut één onder controle hadden. Je voelde dat Oostende in een dip zit", klinkt het in HLN.

Zijn assist op het hoofd van Frey was trouwens een beauty. Met zes assists tikt zijn totaal lekker aan. "Ik geniet evenveel van een assist als van een doelpunt. Dit doet deugd, als je kijkt naar de statistieken ging mijn vorm na de eerste weken wat naar beneden. Dat heb je wel vaker als je in een nieuwe club komt. Die eerste wedstrijden speel je puur op adrenaline. Daarna moet je de club leren kennen en jezelf vinden in dat verhaal. Je moet de supporters en je medespelers leren kennen. Ik geloof dat ik die periode goed doormaakte."