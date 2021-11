Kanonstart Zulte Waregem maakt van hekkensluiter Beerschot de grote verliezer van het weekend

Op de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Beerschot stond heel wat druk. En dus was het de vraag wie het best met die druk zou omgaan.

Seraing, Leuven en Cercle Brugge hadden eerder in het weekend gewonnen en dus was het alle hens aan dek voor Zulte Waregem en Beerschot in een echt staartduel. Essevee moest het doen zonder de geschorste De Bock en de zieke Hubert, voorin kreeg Kutesa de voorkeur op Vossen.

Snelle 2-0

Bij de bezoekers geen wissels in vergelijking met vorige week, maar wel ook geen coach Javier Torrente op de bank - ook hij was geschorst na de match tegen Genk. Na de recente prestaties leefden De Mannekes ook aan de Gaverbeek op hoop.

© photonews

© photonews

Die hoop kon na een kwartier echter al vrij diep in de koelkast, want de thuisploeg begon het beste en dat leverde ook flink op. De eerste kans was meteen raak: Kutesa zette Radic in de wind, de voorzet was afgemeten op het hoofd van Gano en 1-0.

Bossut pal

Tien minuten later was de match eigenlijk al zo goed als gespeeld, want Dompé kon vanuit de tweede lijn de 2-0 tegen de touwen trappen. Al moet gezegd: doelman Vanhamel zag er in die fase allerminst lekker uit en liet de bal nogal makkelijk over hem heen botsen.

© photonews

© photonews

Aan de overkant was Sammy Bossut wél bij de pinken. Zowel Vaca als later Shankland en Van Den Bergh raakten niet voorbij de doelman van de thuisploeg. Bij Essevee zorgde Dompé niet voor het eerst voor de dribbels en was Kutesa ook heel bedrijvig - al liep het in de zone van de waarheid altijd net mis.

Essevee moest in principe natuurlijk niet meer, terwijl de bezoekers een steeds geslagener indruk gaven en dat zorgde ervoor dat er af en toe een dutje kon worden gedaan. De 2-0 bleef op het bord staan. Zulte Waregem laat Cercle Brugge opnieuw achter in de stand, Beerschot staat nu wat afgetekender laatste.