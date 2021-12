Net nu de Antwerpse derby voor hekkensluiter Beerschot: "Moeten meegaan in de beleving, maar ..."

Beerschot had de wind in de zeilen met 7 op 9, maar verloor op bezoek bij Zulte Waregem een belangrijk duel en werd zo de verliezer van het weekend. Net nu wacht een duel met Antwerp.

Bij de 2-0 zag doelman Mike Vanhamel er niet al te goed uit, achteraf was hij ook niet te beroerd om dat toe te geven: "Die komt op mijn rekening. Een technische fout van mij, mijn excuses."

Drie punten

Beerschot zag naast Essevee ook Seraing, Leuven en Cercle Brugge de drie punten pakken en is zo de verliezer van het weekend. "Je kan ook niet verwachten dat de andere ploegen alles gaan verliezen en dat wij na drie of vier weken weer op een veilige plaats staan", aldus Vanhamel.

Net nu volgt een duel met Antwerp in de derby van het jaar. "Een aparte wedstrijd. We moeten tot op zekere hoogte meegaan in de beleving rond die match. Maar we moeten vooral de drie punten gaan pakken, dat is het belangrijkste."