Tijd voor de derby! Wie wordt de ploeg van 't Stad?

Deze middag staat Antwerpen in vuur en vlam. De derby tussen Beerschot en Antwerp staat namelijk op het programma in de Jupiler Pro League. Naast de eer staat er nog heel wat op het spel voor beide clubs.

Door de overwinning van Cercle Brugge op het veld van KV Kortrijk is de derby voor Beerschot nog belangrijker dan dat het al was. De club is de hekkensluiter, maar volgt nu al op 7 punten van de voorlaatste in de stand.

Ook Antwerp kan de drie punten goed gebruiken. Door de overwinningen van Union (tegen STVV) en Club Brugge (tegen RFC Seraing), mag de ploeg van Brian Priske namelijk geen steek laten vallen in de strijd voor de titel.

Het belooft dus een zeer spannende derby te worden op het Kiel, aangezien er voor beide ploegen heel wat op het spel staat. Wie trekt aan het langste eind en mag zich zo de ploeg van 't Stad noemen? We weten het deze middag rond 15u15.

Wie wordt de ploeg van 't Stad?