OH Leuven pakt op miraculeuze wijze punt mee naar huis uit Sint-Truiden

STVV geraakte zaterdagavond niet voorbij OH Leuven. De thuisploeg scoorde evenveel keer met 25 schoten als de bezoekers met drie.

STVV nam het zaterdagavond op tegen OH Leuven. De Truienaars konden met een overwinning dichter bij de top zes geraken. OH Leuven was dringend op zoek naar een overwinning om uit de rode zone te geraken.

De thuisploeg begon enorm gretig aan de partij. De ruimte op de flanken werd vaak gezocht en ook gevonden. Lang duurde het ook niet voor STVV op voorsprong kwam.

Steuckers gaf een geweldige voorzet tot bij Zahiroleslam die de bal geweldig op de slof nam en Tobe Leysen klopte na nog geen zeven minuten.

Een paar minuten later krijgt opnieuw Zahiroleslam dé kans op 2-0. De bal belandt plots voor zijn voeten op zo’n drie meter van het doel. Wanneer hij wil afwerken trapt hij echter naast de bal.

Heel lang duurde het feestje wel niet. Na 18 minuten schilderde Thorsteinsson de bal op het hoofd van Braut die heerlijk binnen kopte.

Na een halfuur stond OHL nog met tien op het veld. Sagrado haalde uit het niets Bocat langs achter neer. Boterberg twijfelde niet en greep naar de achterzak. Zo werd het plots heel moeilijk voor de bezoekers. Het regende nadien even kansen voor STVV, maar de bal wou er maar niet in.

Ook na rust was STVV de betere ploeg. Er werd nadrukkelijk op zoek gegaan naar kansen. OHL stond erbij en keer er naar. De kansen waren ook uitsluitend voor de thuisploeg. Rein Van Helden miste twee geweldig grote kansen zo'n kwartier voor tijd.

Ook Abou Koita maakte van het Leuvense doel de hele wedstrijd een schietkraam. Hij had wel een voet in bijna iedere aanval. De enige uitblinker bij OH Leuven was duidelijk Tobe Leysen die zijn ploeg enorm vaak recht kon houden met fantastische reddingen.

De troepen van Oscar Garcia hebben hun blok goed volgehouden. Het was geen mooi gelijkspel voor Leuven, maar wel eentje die veel deugd deed.

Zol blijft STVV op de achtste plaats met 23 punten. OH Leuven pakt een belangrijk punt maar is nog lang niet uit de rode zone. De club blijft 15e met 13 punten.