Heeft Belgische club goud in handen, via deze vergelijking? "Man City betaalde 100 miljoen euro"

STVV doet het opnieuw niet slecht in de Jupiler Pro League. Een pion waar veel van verwacht wordt is Matte Smets.

Zowel onder Hollerbach als Fink is Matte Smets een absolute titularis in de defensie van STVV. In 25 wedstrijden pakte hij geen enkele gele kaart en maakt hij gemiddeld ook maar 0,4 overtredingen per wedstrijd.

“Dat zijn uitzonderlijke statistieken voor een centrale verdediger”, zegt Sil Rouvrois, technisch directeur van de jeugdopleiding bij STVV, aan Het Nieuwsblad.

“Matte speelt graag uit het duel. Hij kan zich dat veroorloven omdat zijn positiespel zo goed is. Het is ook een heel intelligente jongen. Hij weet perfect wat hij kan en niet kan. Je zal hem zelden of nooit een onbezonnen actie zien doen.”

Smets debuteerde al bij de Jonge Duivels en het zou wel eens snel kunnen gaan. De interesse uit de Bundesliga is er al, zo liet trainer Fink eerder vallen.

“Matte heeft alles om het te maken. Hij is snel, flexibel, sterk, hij kan centraal achterin op de drie posities spelen en zijn techniek is uitstekend”, klinkt het nog. Al lijkt zijn lengte van 1,85 meter het grootste struikelblok te zijn.

“Dat is onzin. Manchester City betaalde 100 miljoen euro voor Josko Gvardiol en die is even groot. Of hij qua persoonlijkheid uit het goede hout gesneden is? Absoluut, hij is nederig, heeft karakter en is nooit nerveus voor een match.”