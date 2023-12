Na sterke weken zwijgt aanval ineens, of toch volgens de reglementen: Club Brugge bijt tanden stuk op fel KV Mechelen

De lovende woorden voor Club Brugge moeten misschien toch wat genuanceerd worden. In Mechelen was van dat goede voetbal van de voorbije weken toch niet al te veel te zien. De netten trilden wel twee keer, maar gevalideerde doelpunten bleven achterwege.

Club Brugge had een aantal sterke weken achter de rug en wilde in Mechelen doorgaan op het elan. Wel met zes andere spelers in de basis ten opzichte van de bekermatch tegen Zulte Waregem, gezien het drukke programma. Hoe dan ook: het zette KV Mechelen zeker niet zomaar eventjes opzij.

Uitgezonderd een paar flitsen zat er weinig beweging en tempo in het voetbal van Club. KVM sprak dus een aardig woordje mee, al ontsnapte het wel toen Vanaken van dichtbij binnentikte. Op het moment dat de voorzet van Nielsen vertrok, was de bal achter de doellijn. Aan de overzijde had Mignolet moeite met een knal van Bassette.

Ook na de pauze geraakte de Brugse machine niet meteen aangezwengeld. Deila ging dan maar aan het wisselen en langzaam maar zeker kwam er toch wat meer dreiging. Vetlesen knalde de kans op 0-1 over. Thiago kopte wél raak op voorzet van Nusa, maar dan ging de vlag weer de lucht in voor buitenspel.

Een tweede afgekeurd doelpunt dus. De tijd begon ook steeds meer weg te tikken. Skov Olsen legde in het slot nog aan maar te centraal: Coucke duwde over. KVM kraakte nu wel stilaan. Nusa haalde in slotminuut 90 de trekker over, zijn botsende knal strandde op de paal. Het zat Club ook niet mee, maar het bleef dus wel degelijk 0-0.