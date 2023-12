Marc Degryse is formeel: "Ik begrijp niet wat Deila met hem doet"

Club Brugge kwam zondag niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen KV Mechelen. De achterstand op Union SG blijft maar groter worden.

De wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge was niet bepaald van grote kwaliteit, zo stelde ook analist Marc Degryse vast. “Hun reeks van wedstrijden zonder tegendoelpunt is knap, maar dat mag de realiteit niet verbloemen: Club Brugge staat na 17 speeldagen 14 punten achter op Union”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Toch verwacht Degryse veel meer van blauwzwart, zeker als je het spelerspotentieel ziet waarover Ronny Deila beschikt. De beslissingen die de Noor deze week nam kon de analist maar niet begrijpen weer.

“Ik begrijp niet waarom Deila zonder Skov Olsen speelt. In de bekermatch tegen Waregem scoorde hij tweemaal voor de rust. Haal hem er dan toch af in de wetenschap dat je drie dagen later naar Mechelen moet”, is Degryse heel erg formeel.

“Waarom moest Skov Olsen negentig minuten spelen tegen Waregem en dan op de bank zitten in Mechelen? Waarom startte gisteren ook Nusa niet? En als Nusa niet start, waarom dan niet Skoras daar zetten die het goed deed tegen Waregem? Waarom zet je een centrumspits als Jutglá op linksbuiten? Je moet spelers wel op hun beste positie plaatsen, natuurlijk.”