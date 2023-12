Referee Department reageert met duidelijk statement op discutabel afgekeurd doelpunt van Club Brugge tegen KV Mechelen

Club Brugge geraakte zondagmiddag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen KV Mechelen. De VAR speelde een hoofdrol in die wedstrijd.

In het scoreloze gelijkspel in het AFAS Stadion kon Club Brugge wel twee doelpunten maken. Beide goals werden echter afgekeurd. Vooral het afkeuren van het doelpunt van Igor Thiago in de 72ste minuut zorgde voor discussie.

Antonio Nusa vond Thiago met een voorzet die de 0-1 binnenkopte. De VAR besliste daar echter anders over. Het doelpunt werd onbegrijpelijk afgekeurd voor buitenspel.

Zo'n twee uur na de wedstrijd kwam the Professional Refereeing Department met een officieel statement op X: "De VAR had moeten ingrijpen toen het doelpunt van Club Brugge werd afgekeurd wegens buitenspel. Door een menselijke fout van de VAR werd het doelpunt ten onrechte afgekeurd.

Morgen meer info in Under Review".