Heeft het Referee Department voor zijn beurt gesproken? In dit geval kan KV Mechelen - Club Brugge wél herspeeld worden

Het laatste woord over de scheidsrechterlijke fout in de wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge is nog niet gezegd of geschreven. Het Referee Department liet dan wel weten dat de wedstrijd nooit zal herspeeld worden. Maar op papier kan dat wél.

Club Brugge diende een klacht in tegen de fout van Kevin Van Damme (VAR tijdens KV Mechelen - Club Brugge, nvdr.) en eiste dat de wedstrijd herspeeld zou worden. Het Referee Department erkent dat de arbitrage fouten heeft gemaakt, maar voegde er meteen aan toe dat de wedstrijd nooit zal herspeeld worden. De kans dat zo'n wedstrijd opnieuw wordt gespeeld is klein, maar wel mogelijk. De sleutel ligt bij deze in handen van het Disciplinair Comité. Oordeelt dat orgaan dat het om een dwaling gaat en niet om een inschattingsfout? Inschattingsfout of... dwaling? We herhalen: die kans is heel klein. Temeer omdat het quasi onmogelijk te bewijzen is wat het verschil is tussen een dwaling en een inschattingsfout. Al hebben we de voorbije jaren al gekkere sprongen gezien op de Belgische voetbalvelden...