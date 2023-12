Scheidsrechtersbaas erkent fout, maar geeft Club Brugge ook meteen lik op stuk: "Deze wedstrijd zal nooit herspeeld worden"

Club Brugge mag de plannen opbergen. De wedstrijd op het veld van KV Mechelen zal niét herspeeld worden. En daar komt Stephanie Forde niet op terug.

Al erkent het Referee Department wél dat Kevin Van Dame in de fout is gegaan. "Het VAR-team volgde heel snel de beslissing op het veld en trok om die reden geen buitenspellijn. Ik heb Kevin Van Damme na de wedstrijd aan de lijn gehad. Hij was te veel gefocust op de centrale verdedigers van KV Mechelen."



"Daardoor was hij het totale plaatje uit het oog verloren", gaat Stephanie Forde (operationeel directeur van het Referee Department, nvdr.) verder. "Er is een verkeerde beslissing genomen. Dit is een menselijke fout. De wedstrijd tussen Mechelen en Club Brugge zal dan ook nooit herspeeld worden."

Stephanie Forde analyses the wrongly disallowed goal during #KVMCLU. #UnderReview pic.twitter.com/hilu8300bq — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 11, 2023

Op die manier geeft Forde blauw-zwart héél subtiel lik op stuk. In het Nederlands: de West-Vlamingen moeten niét hopen op een herkansing Achter De Kazerne. Voor de volledigheid: Van Damme wordt voorlopig op non-actief gezet en zal eventjes geen beslissingen meer moeten nemen."