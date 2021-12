Een aantal beslissingen van de scheidsrechter waren niet correct volgens Jan Van Den Bergh

Jan Van Den Bergh speelde een goede wedstrijd voor Beerschot, maar zag toch de drie punten naar de andere kant van Antwerpen gaan. Het verhaal van het seizoen bij Beerschot volgens hem en een aantal beslissingen van de scheidsrechter hielpen daar niet bij.

"Ik denk dat het een gelijkopgaande partij was. Vooral in de 2e helft missen we nog enkele kansen", gaf Van Den Bergh zijn visie over de wedstrijd. "Het is een beetje het verhaal van het seizoen. Te weinig doelpunten maken en een doelpuntje te veel tegen."

Net zoals zijn trainer vond Van Den Bergh dat er teveel discutabele fases in het nadeel van Beerschot werden gefloten. "Ik stond te ver om die penaltyfase met Shankland juist te beoordelen. Bij die fase heb ik mijn twijfels, maar bij het tegendoelpunt raakte Fischer de bal met de hand. Tenzij dat het optisch bedrog is, denk ik dat daar de foute beslissing is genomen.

Op het veld, maar ook op de tribunes ging het er stevig aan toe. "Het is een derby. Dan weet je dat de gemoederen verhit zijn. Ik denk dat die vele gele kaarten bij de wedstrijd horen", sloot Van Den Bergh af die volgende week geschorst is tegen Eupen.